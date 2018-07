Grotere productie drukt op wereldwijde varkensprijzen

De varkensprijs komt wereldwijd onder druk te staan vanwege de toenemende productie.

Dat voorspelt de Europese Commissie in de ’Short-term outlook’ voor 2018 en 2019. Tegelijkertijd stijgen de voerkosten. Dat zet het rendement onder druk. In de Verenigde Staten, Canada en Brazilië blijft de varkensprijs lager dan in Europa, ondanks de traditionele prijsstijging in april in de VS en Canada.

Europese consumptie varkensvlees blijft stabiel

De Europese zeugenstapel is vorig jaar met 1,1% gegroeid onder invloed van de hoge prijzen in 2016. In navolging van deze groei lag de productie van varkensvlees in het eerste kwartaal van 2018 ruim 4% hoger dan in diezelfde periode 2017.

Aangezien de Europese consumptie van varkensvlees stabiel is gebleven op iets meer dan 32 kilo per hoofd van de bevolking, moet deze extra productie worden geëxporteerd. Wanneer de varkensprijs verder daalt, groeit de Europese consumptie licht naar 32,5 kilo, verwachten analisten van de EU.

China neemt 25% minder vlees af

Europa’s grootste afnemer, China, neemt dit jaar ruim 25% minder af dan vorig jaar. Toen daalde de export van bijna 1,9 miljoen ton naar ruim1,4 miljoen ton. Als de verwachtingen uitkomen, zakt het exportvolume dit jaar naar ruim 1 miljoen ton. Naast uitbreiding van de export naar bestaande landen zijn nieuwe exportmarkten meer dan welkom.

Export naar Japan, Zuid-Korea, Filipijnen en VS groeit

Dankzij de groei van de export naar Japan (+6%), Zuid-Korea (+25%), de Filipijnen (+17%) en de VS (+25%) bleef het exportvolume vorig jaar gelijk. Vanwege lagere prijzen daalde de exportwaarde met 7%.

Het handelsakkoord met Japan biedt perspectief op vergroting van het exportvolume in de toekomst. En vanwege het handelsakkoord met Mexico krijgt de EU toegang tot ’s werelds derde importeur van varkensvlees.

Verschuiving handelsstromen door handelsoorlog VS en China

De gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China zijn moeilijk op voorhand in te schatten. Het leidt in elk geval tot onrust op de wereldmarkt en waarschijnlijk ook tot een verschuiving van handelsstromen.

Datzelfde geldt voor de onlangs van kracht geworden importheffing op Amerikaans varkensvlees naar Mexico. De EU kan een deel van de positie van de VS overnemen op deze markten, maar dat betekent automatische dat de druk op andere afzetmarkten toeneemt.