Geen problemen met ‘Hitteprotocol’

Bij 27 graden of meer moeten maatregelen genomen worden bij veetransport.

De komende dagen worden hoge temperaturen verwacht. Bij temperaturen van 27 graden of hoger treedt het hitteprotocol in werking. Dat betekent dat er onder andere maatregelen voor het veetransport genomen moeten worden.

Transport in koelere uren van de dag

Voor export van varkens is het dan mogelijk om vroeger of later dan gebruikelijk door een NVWA-dierenarts te laten keuren. Vanaf 4 uur ’s morgens in plaats van 6 uur in de morgen en tot 22 uur ’s avonds. Hierdoor kunnen internationale transporten in de koelere periodes van de dag plaatshebben. Alleen bij extreme temperaturen van 35 graden of hoger op de tijd en plaats van vertrek mag geen vervoer plaatsvinden en zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen exportcertificaten afgeven.

Exportkeuringen verlopen prima

Jan Vernooij, voorzitter van de sectorcommissie Varkens van Vee&Logistiek Nederland, geeft aan dat de situatie met keuringsdierenartsen van de NVWA in orde is en dat de exportkeuringen tot nu toe goed verlopen. “Er is regelmatig constructief overleg tussen de NVWA en Vee&Logistiek Nederland en als er wel iets speelt, zijn er directe lijnen tussen de organisaties waardoor snel overleg mogelijk is”, aldus Vernooij.

Ook voor de varkens in de stallen is het van belang om het zo koel mogelijk te houden. Boerderij heeft onlangs een aantal koelmogelijkheden op een rij gezet.