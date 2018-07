EU wil vaccin Afrikaans varkenspest ontwikkelen

De Europese Commissie trekt € 10 miljoen uit voor de ontwikkeling van een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP).

Er bestaat op dit moment nog geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest. De ziekte woedt inmiddels enkele jaren in Oost-Europese lidstaten. Volgens de Europese Commissie is een vaccin een belangrijk wapen om het virus in toom te houden. Er is nu een plan dat moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw vaccin.

Hekken tegen verspreiding Afrikaanse varkenspest

De Europese voedselveiligheidsautoriteit onderzoekt ondertussen in hoeverre hekken kunnen helpen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Oost-Europese lidstaten. Dat meldt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in antwoord op parlementaire vragen van Poolse christendemocratische Europarlementariërs Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowsk, Andrzej Grzyb en Czesław Adam Siekierski.

- Foto's: ANP

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest is niet onder controle. Volgens de Poolse parlementariërs verspreidt de ziekte zich in Oost- en Midden-Polen, met de kans op verdere verspreiding naar West-Europa.

Zij vragen om extra Europees geld voor de getroffen boeren, die met grote verliezen te maken hebben en voor wie het bankroet dreigt, ze willen weten hoe het zit met omschakelingspremies voor varkensboeren die een andere landbouwtak willen opzetten en ze vragen naar de voortgang in het wetenschappelijk onderzoek naar een vaccin.

Het plaatsen van hekwerken kan helpen, maar is afhankelijk van de beschikbare kennis over de beweging van wilde zwijnen.

Vorig jaar heeft de Europese Commissie € 1.235.000 uitgetrokken voor het Poolse bestrijdingsprogramma, dat voor een groot deel ook door de Polen zelf wordt gefinancierd. Doel van de maatregelen is de ziekte in te dammen en uiteindelijk uit te bannen.

Vaccin tegen Afrikaanse varkenspest

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Efsa zal daarover deze zomer een rapport uitbrengen. Ondertussen subsidieert de Europese Commissie onderzoek naar de ontwikkeling van een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest in het Horizon2020-programma. Daarvoor wordt volgend jaar € 10 miljoen uitgetrokken.