DCA verlaagt varkensprijs met 3 cent

Dienstverlener en marktbureau DCA verlaagt haar Beursprijs 2.0 met 3 cent naar 1,35 per kilo geslacht gewicht. Handelaren waren al voortijdig op de hoogte gebracht. Handelsbedrijf VDE uit Deurne publiceerde de prijs bij voorbeeld al eerder dan dat DCA de prijs officieel bekendmaakte.

De Boerenvarkensprijs daarentegen stijgt met 1 cent naar € 1,51 per kilo. Deze prijs volgt daarmee de prijsontwikkeling van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Het gemiddelde prijsniveau van de varkensveiling steeg vrijdag 13 juli met 1 cent naar € 1,52 per kilo geslacht gewicht. Daarmee noteert de veiling 8 cent hoger dan de Vereinigungspreis van de Duitse producentenorganisatie VEZG.

Het gat tussen beide prijzen is daarmee vrij groot geworden, want normaal gesproken wordt bij een verschil van 5 cent uitgegaan van een stabiele marktsituatie. Desondanks blijft het de vraag of slachterijen gaan toestaan dat de varkensprijs in Duitsland een plusje laat noteren in de komende week. De slachterijen wijzen nadrukkelijk op een moeizame vleesverkoop, die een prijsverhoging in de weg zou staan.