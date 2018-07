Colruyt kiest voor Belgisch bio-varkensvlees

De Belgische supermarktketen Colruyt verkoopt vanaf medio 2019 alleen biologisch varkensvlees van eigen bodem.

Om dat te bereiken is een keten gevormd met varkensvleesproducent BioVar.be en vleesverwerker Delavi. Dit meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt.

Op termijn uitbreiden

Colruyt claimt al lang zoveel mogelijk lokaal geproduceerde producten aan te bieden. Door onvoldoende binnenlands aanbod lukte dat niet met biologisch varkensvlees. Dat kwam vooral van buiten België. 2 jaar geleden is de aanbodkrapte aangekaart bij de vleesverwerker en het varkensbedrijf. Het varkensbedrijf slaagde er niet in op korte termijn collega’s te vinden die willen of kunnen overschakelen op bio-productie. Daarom zijn ze zelf uitgebreid met biologische zeugen door een gangbaar bedrijf te kopen, zonder uitbreidingsmogelijkheden. Daar liggen nu 100 biologische zeugen met vleesvarkens. Het varkensbedrijf wil op termijn uitbreiden naar 400 zeugen en de vleesvarkens dan bij partnerbedrijven afmesten. Volgend jaar start de nieuwe keten. Colruyt krijgt dan 40 à 50 varkens per week. Dit aantal zal groeien.

Boterham voor iedereen in keten

De 3 partijen hebben een overeenkomst voor 5 jaar. De keten is vraaggestuurd en de schakels hebben inzicht in elkaars marge. Iedereen in de keten moet zijn boterham kunnen verdienen, betogen de ketenpartners. In Nederland werkt supermarktketen Boni op dezelfde wijze als Colruyt.