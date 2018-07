CO2-verdoving blijft genoeg voor exportbiggen

Vanaf 1 januari 2019 blijft CO2-verdoving voldoende om biggen naar Duitsland te exporteren.

Ondanks dat in Duitsland vanaf dat moment volledige narcose bij castratie verplicht wordt. Dit zei QS-directeur Hermann-Josef Nienhoff tijdens een bijeenkomst met de vakpers. QS is het Duitse kwaliteitssysteem voor de veehouderij.

Irritatie bij Duitse zeugenhouders

In het Duitse Wochenblatt staat dat dit veel irritatie oproept bij Duitse zeugenhouders. Zij moeten voldoen aan de verplichting van volledige narcose bij castratie, vermoedelijk door een dierenarts, terwijl deze regels niet gelden voor importbiggen. In Nederland is CO 2 -verdoving voor castratie toegestaan. Dat doet de boer zelf. In Denemarken wordt het vanaf 1 januari 2019 verplicht biggen lokaal te verdoven met procaïne. Na een training mag de varkenshouder en zijn personeel zelf procaïne toedienen.

Europese wetgeving

In het persgesprek zei QS-directeur Nienhoff dat hun invloed niet verder reikt dan de landsgrens. QS kan buurlanden niet voorschrijven hoe zij biggen verdoven voor castratie. Dat botst met Europese wetgeving. Ze kunnen hooguit vragen de Duitse methode te volgen.

Gerucht

In het Wochenblatt-artikel staat tevens dat het gerucht rondgaat dat in Nederland de narcose-apparatuur ongebruikt in de hoek staat. QS zegt dat ter plaatse te gaan controleren. Het gaat om grote aantallen biggen die Duitsland jaarlijks importeert. Volgens marktdeskundige Albert Hortmann-Scholten voerde Duitsland in 2017 11,7 miljoen biggen in, afkomstig uit Denemarken en Nederland.