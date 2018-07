Brabant start pilot drukjacht op wilde zwijnen

Provincie Noord-Brabant start met een pilot waarin zij een-op-een-drukjacht toestaat om de wildezwijnenpopulatie in te dammen.

Dat heeft de provincie bekendgemaakt. De proef start in de regio van gemeente Heeze-Leende.

De provincie staat toe dat één drijver de wilde zwijnen verstoort, waardoor ze rustig hun rustplek verlaten in plaats van te vluchten.

Dat geeft een jager ruim de gelegenheid om de dieren af te schieten. Op deze manier kan op een veilige en effectieve manier op wilde zwijnen worden gejaagd.

‘Zwijnentafel’ pakt overlast wilde zwijnen aan

Dat zijn Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Milieu en Water, en burgemeester Paul Verhoeven, voorzitter van de Zwijnentafel Heeze-Leende overeengekomen om de overlast door wilde zwijnen in de regio aan te pakken.

Ondanks de inzet van alle wettelijk toegestane bejaging neemt de populatie wilde zwijnen toe in Noord-Brabant en daarmee groeit de overlast. Vorige week werden 14 wilde zwijnen doodgereden toen een groep de A2 overstak.

Schadeafhandeling

Naast gevaar voor het verkeer veroorzaken de dieren veel schade aan landbouwgewassen en kunnen ze Afrikaanse varkenpest overbrengen. Naast drukjacht is veel behoefte aan vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding en aan een pot met geld om preventieve maatregelen te bekostigen om schade door wilde zwijnen te voorkomen.

Zoeken naar oplossingen

Naast Heeze-Leende kent de provincie Noord-Brabant nog 2 andere zwijnentafels: een in Gemert-Bakel en een in Asten. In de zwijnentafels zijn gemeentes, ZLTO, jagers en natuurbeheersorganisaties vertegenwoordigd. Samen zoeken zij naar oplossingen voor de wildezwijnenproblematiek.