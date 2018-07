Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stabiliseert op € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt een eind aan de prijsdaling van de afgelopen twee weken waarin de prijs met 5 cent is verlaagd.

De Boerenvarkensprijs is ook onveranderd gebleven en blijft daarmee op € 1,47 per kilo geslacht gewicht. “Aanbod neemt af, in het buitenland staan de slachterijen soms te wachten op varkens”, luidt de begeleidende toelichting op de prijs voor de komende week.

In Duitsland komt de varkensmarkt langzamerhand ook in rustiger vaarwater. De Vereinigungspreis van producentenvereniging VEZG daalde de afgelopen twee weken onder druk van de grote slachterijen. Deze week zakte de prijs met 2 cent naar € 1,39 per kilo geslacht gewicht.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs leverde vrijdag 27 juli eindelijk weer eens een lichtpuntje op; de gemiddelde prijs herstelde met 1 cent naar € 1,44 per kilo. Bovendien zorgen de bijzonder hoge buitentemperaturen voor een tragere groei bij de varkens, zodat het aanbod krapper wordt.