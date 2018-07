Beursprijs varkens blijft € 1,38

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft staan op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. Het is nu de zevende week dat deze prijs op dit niveau is vastgesteld.

In Duitsland houdt de stabiele marktsituatie ook stand. Het aanbod aan slachtrijpe vleesvarkens is daar krap. Bovendien lopen de slachtgewichten verder terug. Aan de andere kant blijft sprake van een zwakke vleesverkoop. Met de start van de zomervakanties lijkt daarin voorlopig geen verandering te komen. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet een licht herstel noteren. Het gemiddelde prijsniveau pluste vrijdag 6 juli met 1 cent naar € 1,50 per kilo geslacht gewicht. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee 6 cent. Op grond daarvan mag voor de komende week rekening worden gehouden met een voortzetting van een stabiele marktsituatie.