Bauernverband eist reddingsplan voor zeugenhouderij

De Duitse boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) eist van de regering in Berlijn een omvangrijk maatregelenpakket om de zeugenhouderij van de ondergang te redden.

“De biggenproducenten staan sinds jaren onder een massieve druk, waardoor een ver bovengemiddelde structuurontwikkeling plaatsvindt,” stelt DBV-voorzitter Joachim Rukwied.

Bijna 50% zeugenhouders gestopt

Tussen 2010 en 2017 heeft bijna 50% van de zeugenhouders het bedrijf beëindigd. Nu al moeten als gevolg van deze structuurontwikkeling meer dan 11 miljoen biggen per jaar uit de buurlanden -primair Denemarken en Nederland – worden gehaald. Daarbij is nog steeds sprake van een stijgende trend.

De situatie wordt bovendien nog verder verscherpt door nieuwe wetgeving. Die maatregelen kunnen de zeugenhouders op eigen kracht niet onder de knie krijgen. Het gevolg is dat uitgerekend de kleinere en middelgrote bedrijven het bijltje erbij neer dreigen te gaan leggen.

Lees ook: Regels leggen Duitse zeugenhouderij lam

Verbod onverdoofde castratie en aanpassingen zeugenboxen

De nieuwe wettelijke eisen waar het om gaat zijn het over krap een half jaar ingaande verbod op castratie van biggen zonder verdoving en de herinrichting van de zeugenboxen in de dek- en kraamstallen. Dat laatste is noodzakelijk geworden door een gerechtelijke uitspraak dat veel boxen niet aan de wettelijke dierenwelzijnsnormen voldoen. Dat is een paar jaar geleden gebleken bij de behandeling van de zaak tegen zeugenhouder Adriaan Straathof.

Tegelijkertijd wordt het de zeugenhouders belet om in de stallen te investeren op grond van de bouwvergunningseisen, aldus het Bauernverband. Volgens de federatie zijn ook veel zeugenhouders niet in staat de noodzakelijke verbouwingen te realiseren, omdat ze investering niet op kunnen brengen. Het daarmee gemoeide bedrag schat het DBV op bij elkaar € 2 miljard tot € 3 miljard.

DBV wil speciale top

Een oplossing moet volgens de federatie gevonden worden op een speciale top van de landelijke regering en de regeringen van de deelstaten. Daarbij dient te worden gefocust op de opstelling van een nationaal reddingsprogramma voor de zeugenhouderij en financiële hulp van de overheid bij de investeringen. Tevens dient de bouwvergunningsverlening aan de behoefte te worden aangepast.

Bij de aanpak van de castratieproblematiek eist het DBV tenslotte voor de ‘vierde weg’, namelijk toelating van plaatselijke verdoving. Als dat niet haalbaar zou zijn, moet de deadline voor het verbod te worden uitgesteld.