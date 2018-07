ABN Amro voorziet liquiditeitstekort zeugenbedrijf

ABN Amro voorspelt groeiende liquiditeitstekorten op zeugenbedrijven in de tweede helft van dit jaar. Dat komt door lage biggenprijzen en stijgende voerkosten.

Sinds maart 2018 staat de rekening courant in de rode cijfers. Volgens de bank zijn de buffers die vorig jaar zijn opgebouwd hard nodig om het gat tussen inkomsten en uitgaven op te vullen.

Vleesvarkensbedrijven hebben voordeel van de lage biggenprijs maar het is niet duidelijk of dit voldoende is om de liquiditeitspositie te verbeteren. Dat hangt mede af van de verwachte stijging van de voerkosten. Traditioneel herstelt het saldo op vleesvarkensbedrijven in de tweede helft van het jaar. De rekening courant fluctueert sterker op zeugenbedrijven dan op vleesvarkensbedrijven omdat zij schommelingen deels opvangen via de biggenprijs.

Saldo’s onder druk door lage opbrengstprijzen

De saldo’s in de varkenshouderij staan sinds december onder druk door lagere opbrengstprijzen voor biggen en varkensvlees. Aan de andere kant stijgen de voerkosten en de kosten voor mestafzet. Het goede resultaat van 2017 kan extra fiscale druk op de liquiditeitspositie leggen. De verschillen tussen bedrijven zijn groot en hangt sterk af van of het een zeugenbedrijf, een vleesvarkensbedrijf of een gesloten bedrijf betreft. Maar ook tussen bedrijven van hetzelfde type zitten grote verschillen.