Vion houdt varkensprijs stabiel

Vion houdt ook deze week vast aan een varkensprijs van € 1,45 per kilo geslacht gewicht.

Daarmee volgt Vion de prijsontwikkeling van de DCA Beursprijs. Deze notering bleef voor het weekend stabiel op € 1,38 per kilo geslacht gewicht.

Toch ziet Vion dat er wat scheurtjes ontstaan in de varkensmarkt en dat heeft voornamelijk te maken met een ruim aanbod aan nekken. Dit barbecueproduct is behoorlijk in prijs gezakt en er zweeft nog veel van boven de markt. Daarnaast neemt ook de vraag naar bacon verder af.

Wat de overige varkensvleesproducten betreft, ziet Vion een onveranderde markt met stabiele prijzen. Op de wereldmarkt geeft een sterke dollar de Europese exporteurs de nodige steun. Het Amerikaanse vlees is door de sterke dollar iets minder aantrekkelijk dan vlees uit de EU.

Het aanbod aan slachtrijpe varkens is wel wat minder ruim. Dat zorgt voor een onveranderde varkensprijs bij Vion. De verwachting is dat ook elders de varkensprijzen een pas op de plaats maken deze week.