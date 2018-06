Varkensprijs stijgt amper ondanks krap aanbod

Hoewel slachtrijpe varkens vlot worden opgenomen, stijgen de prijzen nauwelijks.

Het is rustig in de varkenshandel. De aangeboden slachtrijpe varkens worden wel vlot door de slachterijen opgenomen, van hogere prijzen door de goede vraag is echter nauwelijks sprake. Het vlees blijft moeilijk te verwaarden. Zelfs de prijs voor nekken staat onder druk, terwijl het al tijden goed weer is om de barbecue aan te steken. Daarnaast gaat ook de prijs van ham nog altijd niet omhoog, en dat in een periode die wordt aangemerkt als aspergeseizoen.

Dieren groeien minder hard door warmte

Naast een goede vraag is sprake van een niet al te groot aanbod. Maar zelfs dat helpt de prijzen niet echt. Dat er maar een klein aantal varkens wordt aangeboden, heeft te maken met de warmte waardoor de dieren minder hard groeien, maar zeker ook met de grote aantallen biggen die een maand of 4 geleden in Spanje werden afgezet.

Compaxo doet 1 cent op de prijs

Nadat afgelopen vrijdag DCA zijn Beursprijs 2.0 ongewijzigd liet, deed Vion maandag hetzelfde met zijn varkensprijs. Woensdag 6 juni was het de beurt aan Van Rooi Meat, Compaxo en Pali Group om nieuwe noteringen bekend te maken. Compaxo meldde een 1 cent hogere varkensprijs: € 1,31 per kilo geslacht gewicht. Bij Van Rooi Meat, waar de prijs afgelopen week met 1 cent steeg, blijft de notering staan op € 1,39 en Pali Group hield zijn prijs stabiel op € 1,41.

Het is in Duitsland niet heel anders dan in Nederland. Ook bij onze oosterburen worden de aangeboden dieren vlot opgenomen. De Vereinigungspreis ging dan ook met 3 cent omhoog naar € 1,47. Maar het verhaal van de slachters is een ander. Tönnies ziet genoeg redenen om de prijs niet te verhogen. De slachter hanteert met € 1,44 een zogenoemde Hauspreis, terwijl Vion GmbH nog geen nieuwe prijs wist te bepalen.