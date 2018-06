Topigs Norsvin opent berenstation in Canada

Fokkerijorganisatie Topigs Norsvin opent vandaag haar nieuwe onderzoekcentrum Delta Canada.

Het nieuwe testcentrum ligt in een varkensluw gebied vlakbij Winnipeg in Manitoba. Jaarlijks gaat het fokkerijbedrijf hier 7.500 beren testen. De beren zijn van de vaderlijn van de TN Tempo-eindbeer en de moederlijn van de Z-lijn, die wordt gebruikt voor de TN 70-zeug.

De voeropname wordt per beer vastgelegd met individuele (IFIR) voerstations en met een CT-scanner is het mogelijk de karkasopbouw en vleeskwaliteit te beoordelen. De 50 beste beren selecteert Topigs Norsvin jaarlijks voor de kernfokkerij. De genen van deze beren komen ook beschikbaar voor de Nederlandse varkenshouderij.

Genetische vooruitgang verdubbelen

Dit jaar heeft de fokkerijorganisatie een budget van € 21 miljoen beschikbaar voor onderzoek en ontwikkelling (R&D). Naast dit budget is in het nieuwe onderzoekscentrum in Canada € 10 miljoen geïnvesteerd. Topigs Norsvin schrijft dat het de genetische vooruitgang in de komende jaren wil verdubbelen. Het testcentrum in Canada is identiek aan het testcentrum Delta in Noorwegen. Dit laatste centrum heeft echter de helft van de capaciteit van het onderzoekscentrum dat nu in Canada is geopend.