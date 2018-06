POV: bepaal ook drogestofgehalte van varkensmest

De Producenten Organisatie Varkenshouders roept haar achterban op meer informatie vast te leggen over de mestsamenstelling.

Varkensmest wordt nu geanalyseerd op fosfaat en stikstof. Dat is noodzakelijk voor de mestboekhouding. De POV adviseert om voortaan ook het drogestofgehalte van de mest te meten. Zeker als het zeugenmest bestreft, maar ook bij mest van andere diercategorieën.

Het blijkt namelijk dat bij een lager drogestofgehalte de mineralenafwijkingen groter zijn. Ook uit heranalyses blijkt volgens de POV dat mestmonsters andere uitkomsten geven dan verwacht. Het meten van de droge stof kost € 4 en kan helpen in de bewijsvoering voor de mestwet.

Minas-procedure

Aanleiding voor deze oproep is de Minas-procedure die de NVV sinds 2000 voert. De procedure is voornamelijk gericht op heffingen voor fosfaat en stikstof. Ook loopt er nog een procedure in Assen tegen eerde opgelegde mestboetes, waar 700 varkenshouders aan deelnemen.