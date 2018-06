Ledlicht lijkt varkens positief te beïnvloeden

Ledlicht heeft naar alle waarschijnlijkheid een positief effect op varkens.

Meer ledlicht, meer groei

Het onderzoek is uitgevoerd bij gespeende biggen en bij dragende zeugen tijdens de najaarsdip. “Bij deze dieren is het snelst een positief effect merkbaar”, vertelt Marion Kluivers, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Uit de resultaten bij de biggen op VIC Sterksel blijkt dat wanneer gedurende enkele periodes per dag de lichtsterkte van het ledlicht met daglichtspectrum wordt verhoogd naar 150 Lux, de biggen harder groeien en een gunstiger voerconversie hebben. Tijdens de ‘rustperiodes’ was de lichtsterkte 40 lux.

Ook bij zeugen positief effect

Ook bij zeugen is een positief effect gevonden op de vruchtbaarheid, zij het minder sterk dan bij gespeende biggen. Dit onderzoek is uitgevoerd op VIC Sterksel en op een praktijkbedrijf. Op het proefbedrijf is geen verschil gevonden maar op het praktijkbedrijf waren de resultaten met ledverlichting iets beter, alhoewel niet significant.

Basis voor verder onderzoek

Volgens Kluivers biedt dit onderzoek voldoende basis om verder onderzoek te doen naar de positieve effecten van ledlicht op de technische resultaten en het gedrag van varkens. Een verdere optimalisering van het lichtregime met een wisselende lichtsterkte gedurende de dag en het zoeken van het juiste spectrum kan de positieve effecten van ledlicht vergroten.