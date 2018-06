KDV zet de speerpunten voor 2018 op een rij en blikt terug

KDV wil lekkerder varkensvlees maken in stallen waar amper geurtjes uitkomen.

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) zet de speerpunten voor dit en komend jaar op een rij, en blikt terug. Dat doen zij in het jaarverslag 2017, dat 1 juni is gepubliceerd. Dit jaar gaat de keten in vier stallen in Nederland dagontmesting testen. De verwachting is dat in 2019 de emissiewaarden van deze staluitvoering bekend zijn. De Provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel stellen geld beschikbaar voor onderzoek naar dagontmesting.

Een ander project heet krulstaart. Op demobedrijf De Hoeve wordt verder onderzoek gedaan naar de relatie tussen diergezondheid en stalklimaat op de neiging tot staartbijten.

De keten wil zich ook nadrukkelijk profileren. Daarom wordt dit jaar nieuw communicatiemateriaal ontwikkeld voor slagers. Daarmee kunnen zij hun klanten beter informeren over het varkensvlees van de keten. Boeren krijgen dit jaar ook nieuw materiaal om bezoekers te informeren en enthousiast te maken voor het werk op de boerderij.

Een ander project dat dit jaar wordt gestart is vleeskwaliteit. De keten gaat uitzoeken wat de invloed van genetica is op de smaak en malsheid is van het vlees. De eerste resultaten hiervan komen in 2019.

Energieneutrale varkenshouderij

Terugblikkend op 2017 ziet de keten het als hoogtepunt dat zij er in slaagden varkens te produceren die gegarandeerd een leven lang geen antibiotica kregen. Dat borgt de keten door continu de antibiotica database te volgen van de deelnemende bedrijven. Zo zien zij op welk bedrijf antibiotica zijn gebruikt.

Deze projecten sluiten allemaal aan bij de missie van KDV. De keten zegt te streven naar een energieneutrale varkenshouderij met aandacht voor het dierenwelzijn én milieu, en smakelijk vlees.