ING: 2018 wordt gemiddeld jaar voor varkenshouders

ING voorspelt voor 2018 een gemiddeld financieel jaar voor de varkenshouderij, nadat 2017 als een prima jaar is afgesloten.

In het eerste kwartaal van 2018 lagen in zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouderij het rendement een kwart hoger dan gemiddeld, maar ruim lager dan in 2017. Hoge Europese productie zorgt voor lagere prijzen in de markt.

Minder vraag naar varkensvlees

Het warme voorjaarsweer en de hogere consumptie in Europa zorgt voor een redelijk positieve stemming op de vraagmarkt. Door minder vraag naar varkensvlees vanuit China zal de export in 2018 lager uitvallen dan in 2017, waarin de exportvolumes nog een stijging van 6% kende.