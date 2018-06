Hout met luchtje beste afleidingsmateriaal varkens

‘Hout met een luchtje’ is verkozen tot beste afleidingsmateriaal voor varkens in de Boerderij-prijsvraag ‘Wie heeft het origineelste afleidingsmateriaal’.

Bianca Beckers, medewerker bij het zoötechnisch centrum van de Universiteit van Leuven, introduceert ‘hout met een luchtje’ als afleidingsmateriaal voor varkens. Daarmee heeft zij het beste idee aangedragen voor de prijsvraag ‘Wie heeft het origineelste afleidingsmateriaal’ van Boerderij.

Tot die conclusie komt de jury, die bestaat uit Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming, Marc Bracke, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, en Dick van der Vegt, praktiserend varkenshouder.

De jury koos voor ‘hout met een luchtje’ vanwege de originaliteit van het idee. “Door af en toe te wisselen van geur kan afleidingsmateriaal interessanter worden omdat varkens een sterk ontwikkeld reukvermogen hebben”, aldus de jury. Ook het idee om ‘bewegende’ delen (zoethoutpinnen) te gebruiken spreekt tot de verbeelding.

Kruiden dragen bij aan gezondheid varkens

Volgens Beckers draagt dit gebruik van kruiden bij aan de gezondheid van de varkens, net als het gebruik van zoethout en berken- en wilgenhout. Daarvan zegt de jury dat kruiden en genoemde houtsoorten een gezondheidsbevorderend effect kunnen hebben, maar dat onderzocht moet worden of dat in deze toepassing ook geldt.

Het spelen met de nekbeugel aan een ketting lijkt sterk op wroeten. - Foto: Wilko Hendriks

Ketting met nekbeugel

Als tweede koos de jury voor het idee van Wilco Hendriks, die een ketting met een nekbeugel, waar vroeger zeugen mee vastgezet werden, aan de vloer van het hok bevestigde. Wat aanspreekt in dit idee is dat varkens met hun neus bij de grond met de ketting kunnen spelen, wat veel overeenkomsten vertoont met wroeten in de grond. Daarnaast is het speeltje gemaakt van courant materiaal. Wel bestaat het risico op klauwbeschadigingen als de varkens op de ketting op de vloer trappen, luidt de kanttekening bij de vloerketting. De deelnemers zijn geïnformeerd over de uitslag en nemen binnenkort hun prijs in ontvangst.

Teleurstellend aantal inzendingen

Dit waren de enige inzendingen voor de wedstrijd. De jury is blij met deze inzendingen, maar vindt het aantal teleurstellend. Mede omdat afleidingsmateriaal zo belangrijk is voor varkens vanwege de sterke behoefte om natuurlijk gedrag te vertonen. Ze spreekt de wens uit dat varkenshouders blijven experimenteren met verschillende speeltjes en de kennis hierover met elkaar delen. Ideeën zijn te vinden op www.hokverrijking.nl.