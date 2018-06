Duitslands grootste zeugenbedrijf sloopt stallen

Het Duitse LFD, dat de bedrijven van varkensbaron Adriaan Straathof in Duitsland voortzet, heeft een akkoord bereikt met de gemeenteraad van Genthin.

Afgesproken is dat op de hoofdlocatie in Gladau 4.000 zeugenplaatsen verdwijnen. De overige stallen in Gladau gaat LFD voorzien van luchtfiltering. Onderdeel van het compromis is dat LFD 9.750 zeugen mag houden in Gladau. Dat zijn er 2.500 meer dan nu het geval is. Het bedrijf ligt namelijk maar half vol.

Geurhinder verleden tijd

Door de maatregelen die LFD treft, is de geurhinder voor de omwonden verleden tijd, staat in het persbericht van LFD. Ook treft het bedrijf maatregelen tegen geluidsoverlast. Verder is een bovengrens afgesproken van het aantal zeugen van 9.750 dieren. Meer zeugen houden is alleen mogelijk na een nieuw akkoord van de gemeente. Om de plannen te realiseren, investeert LFD € 2,5 miljoen in het bedrijf.

Het zeugenbedrijf van LFD in Gladau, gemeente Genthin. - Foto: Henk Riswick

Herstel van vertrouwen

Volgens LFD-directeur Jörn Göbert is dit akkoord goed voor het bedrijf, het personeel en de omwonenden. Van de 27 raadsleden stemden 22 voor de plannen. In de tijd dat Straathof de scepter zwaaide, was er veel ongenoegen over het varkensbedrijf. Volgens Göbert heeft LFD nadrukkelijk geïnvesteerd in het herstel van het vertrouwen van burgers en politiek in het varkensbedrijf. Dat teruggekeerde vertrouwen zullen zij niet beschamen, zegt hij. Eerder vertelde Göbert tegen Boerderij dat LFD in totaal 55.000 zeugen houdt, op meerdere bedrijven.