DCA Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft onveranderd op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. De Boerenvarkensprijs staat net als afgelopen week op € 1,50 per kilo.

In Duitsland trekken de slachterijen op dit moment aan het langste eind. De grote vleesconcerns zien hun missie om de varkensprijs te bevriezen geslaagd nu de producentenvereniging VEZG zich gedwongen zag de prijsverhoging van 3 cent vorige week ongedaan te maken. Daarmee staan de Vereinigungspreis en de noteringen van de grote slachterijen in Duitsland weer gebroederlijk naast elkaar op € 1,44 per kilo geslacht gewicht.

Dit neemt niet weg dat er ook hogere prijzen worden betaald, omdat het aanbod toch wat krap lijkt. De goede vraag zorgde er voor dat het gemiddelde prijsniveau op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) op vrijdag 15 juni met 1 cent omhoog ging naar € 1,51 per kilo. Daarmee staat deze prijs 7 cent boven de Vereinigungspreis. In een stabiele markt wordt uitgegaan van een prijsverschil van 5 cent. Dit geeft aan dat er wel enige ruimte is voor een lichte prijsverhoging. Of die er komt zal woensdag moeten blijken.