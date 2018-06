Brabant ziet rechtszaak POV met vertrouwen tegemoet

De provincie Noord-Brabant ziet de rechtszaak die de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) tegen hen heeft aangespannen met vertrouwen tegemoet.

Volgens de provincie zitten de besluiten tot een versnelde verduurzaming van veehouderij juridisch goed in elkaar.

De POV is het niet eens met de ingevoerde maatregelen om tot een versnelde verduurzaming te komen van de veehouderij. POV-voorzitter Ingrid Janssen kondigde in juli 2017 tijdens de vergadering van Provinciale Statenvergadering – waarin de maatregelen werden aangenomen – al aan een rechtszaak te starten omdat de maatregelen de veehouders oneven redelijk hard treffen en voor het milieu niets oplossen. Eind vorige week kwam Kneppelhout & Korthals Advocaten in Rotterdam namens de POV met de dagvaarding van de provincie naar buiten.

Provincie maakt zich geen zorgen

Inhoudelijk wil Noord-Brabant op dit moment niet echt ingaan op de argumenten van de POV, aldus een woordvoerder van de provincie. Zorgen maken de provinciale beleidsmakers zich echter niet, blijkt uit hun formele standpunt. “Bij de besluitvorming hebben we rekening gehouden met de juridische houdbaarheid. Wij zien deze toetsing van ons beleid met vertrouwen tegemoet.”

Meerdere dagvaardingen

Overigens is de POV niet de enige partij die een rechtszaak over de verduurzaming van de veehouderij tegen de provincie begint. Namens een vijftal veehouders is advocatenkantoor Goorts + Coppens in Helmond bezig een dagvaarding voor te bereiden. “Waarschijnlijk komen we deze of volgende week met onze dagvaarding naar buiten”, zegt advocaat Ruud Verkoijen. “We zijn nog bezig informatie uit een aantal rapporten over luchtwassers en natuurgebieden te verwerken in onze dagvaarding, maar ik verwacht dat dat snel afgerond is.” Volgens Verkoijen zal de dagvaarding van zijn kantoor verder in lijn liggen met die van de POV.

Behalve van Goorts + Coppens mag Noord-Brabant daarnaast ook nog een dagvaarding verwachten van advocatenkantoor Linssen in Tilburg. Ook dat kantoor is bezig de laatste hand te leggen aan de start van een rechterlijke procedure tegen de provincie Noord-Brabant. De verwachting is dat ook die dagvaarding er binnen zeer korte tijd zal liggen.