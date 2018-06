Biovarkensbedrijf Alpeko wint Agrofoodpluim

De familie van Alphen ontvangt de Agrofoodpluim van de maand juni van de provincie Noord-Brabant.

De familie ontvangt de prijs vanwege het innovatieve karakter van hun biologische varkensbedrijf ’Alpeko’. Dat heeft de provincie Noord-Brabant bekendgemaakt. De ondernemers krijgen de prijs omdat zij ‘hard werken om klimaatneutraal te ondernemen en gaan voor een eerlijk product met respect voor mens, dier en omgeving’, aldus de provincie.

Eigen webshop

Het bedrijf met 400 zeugen en 1.800 vleesvarkens voorziet in haar stroomvoorziening met zonnepanelen en verwarmt de stallen met hout in plaats van gas. Verder onderscheidt het bedrijf zicht met de verkoop van 37 verschillende diepgevroren varkensvleesproducten uit een diepvriesautomaat op het erf. Met de verkoop via een eigen webshop bedient het bedrijf een grote groep vaste klanten binnen een straal van 20 kilometer rond het bedrijf.

Aanmoedigingsprijs

De provincie Noord-Brabant reikt de Agrofoodpluim maandelijks uit aan een ondernemer die een innovatieve bijdrage levert aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrofoodsector in de provincie. Het is een aanmoedigingsprijs waarmee de provincie haar waardering uitspreekt en hoopt andere bedrijven te inspireren.