Beursprijs varkens consolideert

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft ook de komende week staan op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. Daarmee is de Beursprijs voor de vijfde achtereenvolgde week op dit prijsniveau vastgesteld.

Deze stabilisatie is ook terug te vinden in Duitsland. De Vereinigungspreis bleef woensdag gehandhaafd op € 1,44 per kilo geslacht gewicht. De grote slachterijen kunnen zich hier ook in vinden en volgen dit prijsniveau. Het aanbod aan slachtrijpe varkens blijft krap, maar een relatief moeizame vleesverkoop houdt een prijsverhoging tegen.

De varkens blijven evenwel goed gevraagd, blijkt ook wel uit de prijsontwikkeling op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Vrijdag handhaafde het prijsniveau zich op deze veiling op € 1,52 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt deze prijs 8 cent hoger dan de Vereinigungspreis. Normaal gesproken is sprake van een prijsverschil van 5 cent als er sprake is van een stabiele markt. Nu het verschil wat groter is wijst dat op een stabiele tot licht hogere markt. Gezien de problemen van de grote slachterijen in hun vleesverkoop, ligt een lichte prijsverhoging in de komende week echter nog niet voor de hand.