Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft onveranderd op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. De Boerenvarkensprijs stijgt met 1 cent naar € 1,50 per kilo.

De stemming in de varkensmarkt is vriendelijk. De ontwikkelingen in de Duitse markt wijzen erop dat de afzet voorlopig niet zwakker wordt. Integendeel. Handelaren zoeken hier en daar nog varkens om in de behoefte van de afnemers te kunnen voorzien. De hoge temperaturen beginnen nu ook door te werken in de groei van de varkens. Hierdoor wordt het aanbod aan slachtrijpe dieren toch wat beperkt.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs op vrijdag 1 juni laat zien dat de vraag de prijzen goed in stand houdt. Er kwam zelfs een centje bij, waardoor het gemiddelde prijsniveau van de varkensveiling (Teleporc) steeg naar € 1,52 per kilo geslacht gewicht. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis (en de slachterijnoteringen) neemt zodoende toe tot 8 cent per kilo. Daarmee is het gat tussen beide noteringen nu vrij ruim geworden en dat wijst op een goed sentiment in de markt.