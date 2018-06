Beursprijs varkens blijft € 1,38

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft staan op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt er ook geen verandering in het verschil ten opzichte van vorig jaar; net als in de voorgaande twee weken bedraagt dit 36 cent per kilo.

De Boerenvarkensprijs blijft onveranderd op € 1,50 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt deze notering op exact hetzelfde niveau als het gemiddelde prijsniveau van de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Normaal gesproken ligt de Boerenvarkensprijs enkele centen lager dan de Teleporc. Behalve bij sterke prijsdalingen op de internetveilng in Duitsland. Op die momenten zakt de boerenvarkensprijs minder sterk. Zoals begin januari van dit jaar, in maart en begin mei. Op vrijdag 8 juni zakte de internetveiling met 2 cent naar € 1,50 per kilo. Deze prijsbeweging geeft aan dat de markt op dit moment niet echt rijp is voor een oplopende prijsontwikkeling. Daar rekende de noteringscommissie van de producentenvereniging VEZG woensdag wel op. De commissie verhoogde de Vereinigungspreis namelijk met 3 cent naar € 1,47 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen wierpen echter een grote blokkade op, want onder aanvoering van marktleider Tönnies volgden vier grote slachterijen deze prijsbeweging niet. Daarmee onstond tweespalt in de markt; de producenten wijzen erop dat het aanbod niet groter wordt, terwijl slachterijen benadrukken dat er geen hogere prijzen zijn te realiseren voor het vlees. Komende woensdag gaat het gevecht tussen beide partijen weer verder. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de Noteringscommissie geen sterke uitgangspositie heeft nu de internetveiling is gedaald tot slechts 3 cent boven de Vereinigungspreis. Normaal gesproken is een gat van 5 cent nodig om te spreken van een stabiele markt. Daarmee lijken de slachterijen vooralsnog hogere ogen te gooien met een prijs van € 1,44 per kilo.