Beursprijs houdt zich vast aan stabiele lijn

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens komt niet van zijn plek. Voor de zesde achtereenvolgende week is de notering vastgesteld op € 1,38 per kilo geslacht gewicht. De Boerenvarkensprijs blijft op € 1,50 per kilo.

De varkensmarkt in Noordwest-Europa is de laatste weken redelijk in balans. De varkens zijn gevraagd, maar de vleesmarkt wil niet meewerken aan stijgende prijzen. Daarmee blijft de markt op zijn plaats. De Vereinigungspreis van de Duitse producentenvereniging VEZG stabiliseerde deze week op € 1,44 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen gingen daar zonder morren mee akkoord.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet vrijdag 29 juni weer een klein plusje optekenen. Dit positieve signaal zal te klein zijn om de markt naar een hoger prijsniveau te tillen. De Teleporc-notering klom in een gevraagde markt naar € 1,51 per kilo. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis loopt daarmee op tot 6 cent. Het gat is daarmee net iets groter dan de 5 cent waarvan men onder normale omstandigheden uitgaat van een stabiele markt. Aan de andere kant lijkt het verschil ook nog niet groot genoeg om de markt in beweging te krijgen.