Aanbod biggen neemt iets toe

Het blijft rustig op de biggenmarkt. Het aanbod aan biggen wordt zo langzamerhand weer wat groter.

De komende weken zal de druk op de noteringen dan ook weer toe gaan nemen. Vooreerst kabbelt de handel echter door op het al eerder bereikte niveau.

Vereinigungspreis blijft op € 45 per big

In Duitsland werd het niveau waarop de noteringen acteren al ruim een maand geleden bereikt. De Vereinigungspreis van producentenvereniging VEZG staat voor de zesde keer op rij op € 45 per big. Dat de druk toeneemt, is alleen terug te zien in de biggenprijs die in Baden-Württemberg wordt gehanteerd. Deze prijs zakt met 10 cent naar € 48,30.

De Nord-Westprijs volgt op € 45 in de voetsporen van de Vereinigungspreis. En dat zal ook de hoogte zijn van de Nord-Westprijs die voor deze week bekendgemaakt zal worden, zo is de verwachting.

Nederlandse biggenhandel stroever

De biggenhandel begint in Nederland al wat stroever te lopen. De noteringen blijven echter nog even stabiel, maar dat zal in de komende drie weken wel eens kunnen veranderen. Woensdag 13 juni maakte Topigs Norsvin met een notering van € 43 per big een stabiele referentieprijs bekend. Daarnaast liet Vion zijn biggenprijs staan, en wel op € 40.

Prognose: onveranderd.