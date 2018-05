Varkensmarkt lijkt prijsbodem te vinden

Na Vion en Teleporc bleven ook de overige Duitse varkensprijzen gelijk. De bodem lijkt bereikt.

Nadat Vion zijn varkensnotering maandag gelijk wist te houden, en de Duitse Teleporc-prijs dinsdag zelfs licht steeg, bleven de overige Duitse varkensprijzen woensdag 9 mei ook stabiel. Met deze ongewijzigde noteringen lijkt de markt de prijsbodem te hebben gevonden.

De vlag gaat echter nog niet uit. Voor hogere prijzen zullen betere geluiden te horen moeten zijn dan alleen het gegeven dat het fantastisch barbecueweer is (geweest).

Vraag naar slachtrijpe varkens prima

Toch is de vraag naar slachtrijpe varkens prima. Dat hierbij meespeelt dat naast barbecuevlees ook de hammen vanwege het aspergeseizoen iets beter verkocht worden, is een gegeven. Maar dat samen is niet genoeg om de vleesprijzen omhoog te krijgen. Neem hierbij de moeizame export en het is duidelijk dat het nog altijd akelig rustig is in de handel. Wel wordt de stemming langzaamaan wat beter.

VEZG blijft op € 1,37

Stabiliteit betekent voor de Vereinigungspreis van de Duitse producentenvereniging VEZG dat deze nog een week op € 1,37 per kilo geslacht gewicht staat. Dezelfde prijs wordt door de slachters Tönnies en Vion GmbH gehanteerd. Het prijsniveau ligt ongeveer gelijk aan twee jaar geleden, al gingen de noteringen toen omhoog en hebben de prijzen dit jaar vanaf eind februari een dalende lijn te pakken.

Dat de prijsdruk nog niet helemaal is verdwenen, bleek woensdag 9 mei toen Compaxo zijn varkensprijs nog iets naar beneden moest brengen. Compaxo rekent met € 1,23 per kilo geslacht gewicht na een correctie van 1 cent. Bij Van Rooi Meat en Pali Group bleven de noteringen wel stabiel op respectievelijk € 1,33 en € 1,35.