Varkenshouders raken mest moeilijk kwijt

De afzet van varkensmest verloopt moeizaam, meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

In de eerste plaats was het een nat voorjaar, waardoor akkerbouwers pas laat het land op konden. Daardoor kozen zij massaal voor kunstmest in plaats van dierlijke mest. Daarnaast is de afzet van digestaat naar Duitsland mager door stengere Duitse regelgeving. Het grote aanbod van rundveemest veroorzaakt nog eens extra druk op de toch al overvolle mestmarkt. En als laatste is door aangescherpte handhaving minder mest geplaatst en is de mestverwerkingscapaciteit verminderd.

Slechts 65% geplaatst

Volgens de POV melden zich steeds meer bezorgde varkenshouders die hun mest niet kwijt kunnen. Op basis van deze signalen schat de belangenorganisatie in dat er dit voorjaar slechts 65% van het gemiddelde volume varkensmest in de voorbije vijf jaren is geplaatst. De POV vindt dit een zorgelijke situatie. Zij is in overleg met LTO Nederland en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om oplossingen te bieden voor overvolle kelders. Op dit moment worden verschillende opties beoordeeld op haalbaarheid en kansrijkheid.