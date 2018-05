Tönnies haalt 5 cent van varkensprijs af

Tönnies verlaagt zijn Duitse varkensnotering met 5 cent naar € 1,37 per kilo geslacht gewicht.

Het is een flinke domper voor de varkenshouders. Hoewel er al tijden sprake is van prijsdruk, komt de beslissing over de hoogte van de varkensprijs toch als verrassing. Met name de Duitse varkensmarkt leek in evenwicht, omdat het aanbod aan slachtrijpe varkens in het land niet al te ruim is.

Al vroeg op de woensdag werd door de slachter het voornemen tot een forse prijscorrectie bekendgemaakt. Het is een door het bedrijf veel gebruikte methode om andere marktpartijen ervan te overtuigen het voorbeeld te volgen.

VEZG corrigeert ook met 5 cent

Mocht dit ook nu de bedoeling zijn geweest, is de onderneming daarin geslaagd. Zelfs de Duitse producentenvereniging VEZG corrigeerde haar Vereinigungspreis met dezelfde 5 cent, waardoor die notering eveneens op € 1,37 is gekomen.

De vleeshandel zal flink wat impulsen moeten krijgen, wil de varkensprijs zijn weg omhoog vinden. Het goede weer dat in aantocht lijkt, zou zo’n impuls kunnen zijn.