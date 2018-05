Spanje moet werk maken van coupeerverbod

Spanje maakt te weinig gebruik van de mogelijkheden om staartbijten bij varkens te verminderen. Dit meldt de Europese Commissie (EC) in een rapport over het verbod op couperen van staarten.

Volgens de EC maken de Spaanse autoriteiten geen gebruik van gegevens uit slachterijen om de voortgang in de sector te controleren en wordt er geen interventieniveau vastgesteld.

Routinematig couperen

Uit gegevens van verschillende slachterijen stelt de EC dat in 2016 bij minstens 17,5% van de geslachte varkens sprake was van abcessen en verwondingen als gevolg van staartbijten. Op basis van dit soort gegevens kan de Spaanse overheid inspecteurs handvatten bieden voor de controle op routinematig couperen. Varkenshouders blijken nog te weinig maatregelen te nemen om de omstandigheden in de stal dusdanig te verbeteren dat staartbijten vermindert. De EC en de Spaanse autoriteiten zijn overeengekomen dat de Spaanse controle-instantie CCAA veehouders beter gaat informeren hoe zij staartbijten kunnen verminderen. Voor inspecteurs wordt een checklist opgesteld om dierwelzijnscontroles beter te kunnen uitvoeren. Voor bedrijven waar staartbijten veelvuldig voorkomt moeten sancties komen.