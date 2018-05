Samenwerking hoofdingrediënt varkenshouderij

Samenwerking is het hoofdbestanddeel van het recept voor een sterke varkenshouderij.

Dat is de belangrijkste conclusie van de jaarbijeenkomst van fokkerijorganisatie Topigs Norsvin maandagavond in Burgers Zoo in Arnhem. Volgens Elzo Kannekens, plaatsvervangend chief veterinary officer bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is het de enige manier om de productieketen efficiënt te organiseren.

Lage kosten en bulkproductie

Kannekens krijgt bijval van Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming. “De varkenshouderij is verwikkeld in een rat race van lage kosten en bulkproductie. Dat is op lange termijn niet houdbaar vindt hij. De sector moet om naar minder en beter produceren en meer toegevoegde waarde realiseren om een goed inkomen te hebben”, vat hij zijn visie samen. Mark Schippers, directeur van MS Schippers, verwoordt het als volgt: “Zorg dat je product gekocht wordt in plaats van dat je probeert het aan de man te brengen.”

Traject vitalisering

Het traject vitalisering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kan een begin maken met de omschakeling naar meer toegevoegde waarde. Kannekens roept partijen uit de hele keten op om deze handschoen op te pakken en meer met elkaar samen te werken. “Samenwerken is niet alleen maar profiteren van elkaar”, houdt de topambtenaar de zaal voor.

Consument wil gezonde producten

West-Europese consumenten hechten vooral waarde aan smaak van en keuze in varkensvleesproducten en willen gezonde producten. Onderwerpen als diergezondheid en milieu moeten geen discussie oproepen. “Consumenten verwachten gewoon dat dat goed geregeld is”, betoogt van den Berg. Internationaal oogst varkensvlees uit Nederland veel waardering. Chinese consumenten hebben een voorkeur voor Nederlands vlees vanwege voedselveiligheid.

Toch is op het gebied van diergezondheid nog veel te halen. Schippers streeft een productie zonder antibiotica na. Volgens hem laten Nederlandse varkenshouders € 10 per varken liggen door onvoldoende aandacht voor hygiëne. “Dat is de basis. Het zit niet in een potje maar je moet het zelf verbeteren”, zegt hij.