Saldo’s varkenshouderij flink lager dan in 2017

Varkensbedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar flink ingeleverd ten opzichte van vorig jaar.

Het saldo op vleesvarkensbedrijven in de eerste 3 maanden van 2018 valt 20% lager uit dan in diezelfde periode vorig jaar. Een gestandaardiseerd vleesvarkensbedrijf met gemiddeld 2.200 aanwezige varkens levert € 5.400 in. Ten opzichte van een jaar geleden liggen de opbrengsten 10% lager en terwijl de toegerekende kosten 8% daalden.

Meestal ligt het saldo voor vleesvarkensbedrijven in het eerste kwartaal lager dan in andere kwartalen door relatief lage opbrengstprijzen en hoge biggenprijzen. Het kwartaalsado ligt met ruim € 20.500 nog wel iets boven het langjarig gemiddelde.

Ook lager saldo bij zeugen

Ook zeugenbedrijven moeten dit jaar genoegen nemen met een lager saldo in het eerste kwartaal. Een gestandaardiseerd zeugenbedrijf met 800 zeugen levert ruim € 65.000 in ten opzichte van een jaar geleden door 18% lagere opbrengsten en 1% hogere toegerekende kosten. Met een kwartaalsaldo van bijna € 105.000 ligt het saldo € 13.000 boven het langjarig gemiddelde.

Traditiegetrouw zit het saldo voor zeugenbedrijven in de eerste kwartaal van het jaar in de lift door stijgende biggenprijzen. In mei en april zijn de biggenprijzen meestal het hoogst. Het saldo in maart van dit jaar lag, met bijna € 45.000, ongeveer € 15.500 onder het niveau van maart vorig jaar. Naar verwachting worden de gunstige saldi van vorig jaar niet meer gehaald.

Topjaar voor zeugen en vleesvarkens

Vorig jaar was zowel voor de vleesvarkens- als de zeugenhouderij een topjaar vanwege goede opbrengstprijzen. Het saldo bestaat uit de opbrengsten verminderd met de voerkosten, kosten voor aankoop van dieren, gezondheidszorg, energie, mestafzet, strooisel en werk door derden. Het saldo is nog geen bedrijfsresultaat. Daarvoor moeten de niet toegerekende kosten nog verrekend worden.