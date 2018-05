PED-epidemie gaat onverminderd door in Nederland

De Porcine Epidemische Diarree-epidemie (PED) blijft voor nieuwe besmettingen zorgen.

Dat blijkt uit de rapportage Monitoring Diergezondheid van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) van het tweede halfjaar van 2017.

PED-besmettingen in Nederland

De meeste nieuwe besmettingen komen voor in Zuid-Nederland. Aangezien PED geen aangifteplichtige ziekte is, kan niet met zekerheid vastgesteld worden hoeveel bedrijven besmet zijn.

Wekelijks worden nieuwe besmettingen vastgesteld bij de inzendingen voor mestonderzoek bij GD. Ook in de Online Monitor worden nieuwe gevallen gemeld. Daarnaast krijgt de Veekijker veel vragen over PED. GD roept varkenshouders op om besmettingen te melden via Veekijker Varken of de Online Monitor voor dierenartsen. Bedrijven kunnen insleep van de ziekte voorkomen met hygiënemaatregelen.