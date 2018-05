Onderzoeksinstituut Ilvo introduceert tool voor eindbeerkeuze

Het Vlaamse onderzoeksinstituut Ilvo heeft een online vergelijkingstool ontwikkeld waarmee varkenshouders de juiste eindbeer kunnen kiezen.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut Ilvo heeft een online vergelijkingstool ontwikkeld waarmee varkenshouders de juiste eindbeer kunnen kiezen. De keus voor een bepaalde eindbeer heeft invloed op de economische en technische resultaten van het bedrijf.

In de fokkerij is altijd al veel aandacht voor de zeugenlijn, over de keus van een eindbeer wordt volgens onderzoekers van Ilvo vaak te licht gedacht. Dit terwijl de beer minstens net zo belangrijk is. Uit onderzoek van Ilvo en de universiteit van Leuven blijkt dat de juiste eindbeer tot € 10 extra marge per vleesvarken kan opleveren door onder meer verschil in groei, voerconversie en slachtkwaliteit.

Gegevensvergelijking eindberen

Voor het vergelijkingprogramma zijn gegevens van eindberen van de Vlaamse Piétrain-fokkerij, RA-SE Genetics Maximus en Belgian Piétrain Association Wallonne de l‘Élevage gebruikt. Het gaat om gegevens als aantal levend en dood geboren biggen, erfelijke gebreken, aantal gespeende biggen per worp, voeropname, groei, voerconversie en karkasgewicht.

In eerste instantie gaat het alleen nog om gegevens uit de kraamstal en het vleespercentage van de nakomelingen van de geteste beren. Zodra er voldoende vleesvarkens van de testberen geslacht zijn, wordt de tool uitgebreid met vleesvarkensparameters als voerconversie en dagelijkse groei.

Varkenshouder betaalt voor onafhankelijke test

Sinds begin dit jaar betalen varkenshouders 1,75 cent per te classificeren varkens voor een onafhankelijke test. Om het vergelijkingsprogramma nog relevanter te maken roepen de inmiddels aangesloten fokkerijorganisaties hun collega’s op zich ook vrijwillig aan te sluiten. Doel is dat varkenshouders op termijn alleen nog maar sperma kopen van onafhankelijk geteste berenlijnen.