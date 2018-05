Nederlandse varkensstapel licht gekrompen

Nederland telde op 1 december 2017 ruim 12 miljoen varkens. Dat zijn 113.000 dieren minder dan in april van datzelfde jaar, een daling van 0,9%.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In december lagen er 154.000 biggen minder bij de zeug dan in april en lagen er 28.000 minder gespeende biggen op de bedrijven. Dat is een daling van respectievelijk 7% en 0,5%. Dat betekent dat ongeveer een half jaar later, dat is in mei en juni van 2018, het aanbod vleesvarkens lager is.

Het aantal vleesvarkens was in december 1,7% hoger dan in april 2017. In totaal telde Nederland in december 2017 bijna 4 miljoen vleesvarkens. Er waren, met 563.000 dieren, ruim 25% meer zware vleesvarkens dan in april en ruim 3% minder vleesvarkens tussen 80 en 110 kilo (1,62 miljoen dieren). Met 1,7 miljoen stuks waren er evenveel jonge vleesvarkens in december als in april vorig jaar.

Groei zeugenstapel in 2018 voorzien

Het totaal aantal fokvarkens bleef ongeveer gelijk met 1.075.000 dieren. Het aantal gedekte zeugen daalde met 2,5% naar 690.000 stuks en het aantal zogende zeugen was met 164.000 stuks bijna 8% lager. Het aantal jonge zeugen daarentegen was, met 165.000 dieren in december, ruim 25% hoger dan in april. Dat duidt op een groei van de zeugenstapel in 2018.

Dat blijkt uit eerdere tellingen. Het aantal jonge zeugen in december ligt geregeld fors hoger dan in april. Dat was het geval in 2012 (30%), 2014 (36%) en 2016 (25%). Tijdens de apriltelling van 2013 was de zeugenstapel met 4% toegenomen. In 2015 en 2017 was dat respectievelijk 6 en bijna 9%.