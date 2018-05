Nederlandse biggen zijn gewild dit jaar

De biggenexport loopt als een trein. Met name Spanje vraagt fors meer biggen dan normaal, zegt RVO.

Volgens cijfers van RVO exporteerde Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar 1.774.668 biggen. Dat is een stijging van 155.253 biggen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. In vergelijking met dezelfde periode in 2016 bedraagt de stijging bijna 200.000 biggen.

Motor achter de exportstijging is Spanje. Dit land vraagt veel meer biggen dan een jaar geleden. In de eerste 3 maanden van dit jaar gingen er 309.763 Nederlandse biggen naar Spanje, tegenover 69.461 in 2017.

Nederlandse zeugenbedrijven draaien goed

Dat Nederland in de Spaanse vraag kan voorzien heeft twee redenen, zegt Jan Vernooij, voorzitter van de commissie varkens- en biggenhandel van Vee&Logistiek. Volgens Vernooij draaien de Nederlandse zeugenbedrijven goed, zodat het biggenaanbod fors is. Daarnaast zijn er nogal wat gesloten bedrijven die, gestimuleerd door de goede Spaanse biggenprijs, dit voorjaar een paar koppels biggen verkochten in plaats van deze zelf af te mesten.

De Nederlandse zeugenbedrijven draaien goed, zodat het biggenaanbod fors is. - Foto's: Henk Riswick

De Spanjaarden kochten alles, betoogt Vernooij. Het maakt hen niet uit of het beren, gelten of borgen zijn. Spanje is wel een seizoensmarkt. De Spaanse vraag naar biggen is inmiddels flink afgezwakt, zegt de handelsvoorman.

Duitsland blijft grootste afnemer van biggen

Ondanks de opleving van de Spaanse biggenmarkt blijft Duitsland met afstand de grootste afnemer van Nederlandse biggen. Naar dit land gingen 1.104.795 Nederlandse biggen in het eerste kwartaal, een fractie minder dan in 2017. Toen nam Duitsland 1.125.818 Nederlandse biggen af.