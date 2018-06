Leden Topigs krijgen € 1,2 miljoen op naam

De coöperatie Topigs heeft in financieel opzicht in 2017 een zeer goed jaar gedraaid en hierdoor kunnen de leden gezamenlijk € 1,2 miljoen op naam bijschrijven.

Drie keer zoveel ten opzichte van 2016. John Lorist, voorzitter van de coöperatie, is blij met de resultaten: een omzet van € 139 miljoen en een operationeel bedrijfsresultaat van € 9,4 miljoen. Dit is het beste resultaat sinds Lorist betrokken is bij de organisatie.

Geld voor innovatie

Het vermogen dat op naam is bijgeschreven, wordt niet uitgekeerd. Het geld blijft beschikbaar voor de organisatie voor innovatie en ontwikkeling (R&D). Voor 2018 is het budget voor R&D vastgesteld op € 21 miljoen. Niet eerder werd er zoveel geld gereserveerd voor innovatie en ontwikkeling.