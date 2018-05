Europese varkensvleesexport licht gedaald

De Europese varkensvleesexport is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8% gedaald ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Van januari tot en met maart is 996.582 ton varkensvlees buiten de Europese Unie (EU) afgezet. Europa’s belangrijkste afnemer van varkensvlees, China, importeerde in het eerste kwartaal 357.640 ton, dat is bijna 11% minder in de eerste drie maanden van 2017. De export naar Hong Kong daalde met ruim 27% naar een volume van 70.922 ton. Vanuit Hong Kong wordt veel varkensvlees doorgevoerd naar China.

Meer export naar Japan

De export naar Japan groeide naar 110.402 ton, een stijging van ruim 5%. Zuid-Korea, qua volume Europa’s derde afnemer, importeerde ruim 27% meer. Het volume steeg naar bijna 95.000 ton. Iets minder hard groeide de uitvoer naar de Filipijnen en de Verenigde Staten (VS) met respectievelijk 23% (ruim 70.000 ton) en ruim 24% (47.644 ton).

De grootste stijging deed zich voor bij de export naar Servië. Dat land importeerde in het eerste kwartaal bijna 66% meer dan een jaar geleden. Het volume steeg tot ruim boven de 20.000 ton. De opmars van de export van varkensvlees naar Ivoorkust lijkt door te zetten na de daling in 2016 van ruim 25%. In het eerste kwartaal ging er 11.570 ton varkensvlees naar toe, een toename van meer dan 12%. Dat is bijna net zoveel als in het topjaar 2015 toen er bijna 50.000 ton Europees varkensvlees naar Ivoorkust is verscheept.

Dalende vraag uit China compenseren

Europese varkensvleesexporteurs weten, ondanks de sterke euro, de dalende vraag vanuit China goed te compenseren op andere exportmarkten. Of dat zo blijft, is onzeker gezien de handelsoorlog tussen de VS en China en het feit dat China inspecties uitvoert bij Braziliaanse vleesverwerkers om een exportcertificaat te verlenen.