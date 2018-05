Danish Crown betaalt minder uit

Danish Crown heeft in het eerste halfjaar van het lopende boekjaar € 0,10 per kilo minder uitbetaald aan de leveranciers dan in dezelfde periode van 2016/2017.

Directietopman Jais Valeur noemt deze ontwikkeling ‘vervelend’, omdat volgens hem de vraag naar de producten van het vleesconcern goed is. De lage dollarkoers speelde echter een nadelige rol, want daardoor vielen de prijzen op de exportmarkten in Oost-Azië (met name China en Japan) ook lager uit, terwijl de Amerikaanse positie op deze markten werd versterkt.

Verkoop Plumrose

Uit de vrijdag gepresenteerde halfjaarcijfers bleek dat het resultaat toch iets steeg naar € 137 miljoen. Dat is € 28 miljoen meer dan vorig jaar. De omzet daalde daarentegen met € 82 miljoen naar € 4 miljard. Dat is te wijten aan de afstoting van het Amerikaanse dochterbedrijf Plumrose. Het omzetverlies van deze bedrijfsverkoop werd deels opgevangen door enkele bedrijfsacquisities. Ook steeg het aantal aan de haak gebrachte varkens met 1,5%. Het turnaround-proces in de Engelse tak Tulip ltd verliep minder goed omdat het concern te kampen had met een dalende vraag op de detailhandelsmarkt.

‘Op de goede weg’

Ten opzichte van de index van het prijsniveau van een aantal belangrijke Europese concurrenten verbeterde Danish Crown zijn uitbetalingsprijsniveau met € 0,036 per kilo. De doelstelling is om in 2021 € 0,08 beter te presteren dan de concurrentie. Valeur stelt vast dat het concern daarmee op de goede weg is, maar dat er nog flink aan zal moeten worden getrokken om het einddoel te halen.