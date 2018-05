DCA Beursprijs zakt 3 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met nog eens 3 cent verlaagd en komt daarmee op € 1,28 per kilo geslacht gewicht. Het prijsverschil ten opzichte van een jaar geleden (€ 1,71 per kilo) is daarmee opgelopen tot 43 cent per kilo.

Ook in Duitsland kregen de varkensprijzen afgelopen week een forse tik te verwerken. Dat tot grote teleurstelling van de varkenshouders. Zij hadden juist gerekend op enige verbetering in de markt. Zij zagen kansen voor een betere verkoop van grillartikelen in verband met het mooie bbq-weer. Bovendien is de start van het aspergeseizoen vaak ook positief voor de varkensvleesverkoop.

Niets blijkt minder waar op dit moment. De prijs holt achteruit onder druk van de slachterijen. De vleesbedrijven hebben minder varkens nodig omdat er in deze periode regelmatig een slachtdag uitvalt. Komende week is de behoefte aan slachtrijpe varkens kleiner in verband met Hemelvaartsdag.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) gaf weinig hoop op een ommekeer in de markt. Het gemiddelde prijsniveau daalde vrijdag 4 mei met 6 cent naar € 1,41 per kilo geslacht gewicht. Het prijsverschil met de Vereinigungspreis (€ 1,37 per kilo) slonk hierdoor tot 4 cent. Hieruit kan worden opgemaakt dat de marktsignalen voorlopig niet op groen staan, want met een prijsverschil van zo’n 5 cent wordt rekening gehouden met een stabilisatie in de markt en dat wordt nu dus nog maar amper of eigenlijk net niet gehaald.