DCA Beursprijs plust 2 cent

DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt met 2 cent naar € 1,38 per kilo geslacht gewicht. Daarmee leveren de varkens 36 cent minder op dan de € 1,74 die een jaar geleden werd genoteerd. De Boerenvarkensprijs stijgt met 1 cent naar € 1,49 per kilo.

De stemming in de varkensmarkt is goed. De Duitse Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG ging woensdag ook al met 2 cent omhoog en komt daarmee op € 1,44 per kilo. De slachterijen probeerden een prijsverhoging nog tegen te houden, maar slaagden daar dit keer niet in. Blijkbaar is de zoektocht naar slachtrijpe dieren in Duitsland zo groot dat het aanbod daar amper in voorziet.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) van vrijdag 25 mei bevestigde de goede ondertoon in de markt. De prijsvorming stabiliseerde zich op deze veiling op € 1,50 per kilo. De afstand tussen de Teleporc-notering en de Vereinigungspreis is daarmee deze week wel iets kleiner geworden maar bevind zich nog altijd op een comfortabele 6 cent per kilo. Dit verschil duidt erop dat de markt op zijn minst stabiliseert.