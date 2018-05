Biggenhandel loopt bijzonder slecht

De biggenprijs in Duitsland daalt naar € 45 per big, en wellicht moet nog meer ingeleverd worden.

Tegen de eerder afgegeven prognose in daalt de biggenprijs in Duitsland. De producentenvereniging VEZG haalt € 3 van haar Vereinigungspreis af waardoor de notering op € 45 per big is gekomen. Het is tegelijk de prijswijziging die voor de andere noteringen wordt verwacht, misschien dat er zelfs iets meer ingeleverd moet worden. Vooreerst staat de Nord-Westprijs nog op € 48 en is de notering in Baden-Württemberg met 30 cent gezakt naar € 51,80.

In de handel wordt gesproken over een superslechte situatie. Het enige dat nog doorloopt, zijn de vaste koppelingen. - Foto: Henk Riswick

Het prijsverloop geeft de markt voor biggen goed weer. In de handel wordt gesproken over een superslechte situatie. Het enige dat nog doorloopt, zijn de vaste koppelingen. Maar de export ligt nagenoeg stil. Vrije mesters willen niet opleggen, ze wachten liever tot de prijs nog wat verder is gezakt. Iets dat we zien gebeuren in zowel Nederland als Duitsland.

Het is dan ook haast vanzelfsprekend dat de Nederlandse biggenprijzen deze week verder omlaag gaan. Maandag al zakte de BestPigletPrice van DCA met € 3 naar € 43 per big. Woensdag 9 mei gingen de noteringen van Vion en Topigs Norsvin ook omlaag. Bij Vion ging € 3,50 van de prijs af en wordt nu met € 43,50 gerekend. De referentieprijs van Topigs Norsvin daalde met € 3 naar € 45.