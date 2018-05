Beursprijs varkens klimt 5 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 5 cent verhoogd naar € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Vorige week ging de prijs al met 3 cent per kiloo omhoog.

De Boerenvarkensprijs stijgt deze week met 4 cent naar € 1,48 per kilo. “Stemming blijft goed en alles wijst op een verdere verhoging”, luidt het commentaar bij deze notering. De toevoeging bij de notering van de Boerenvarkensprijs volgt na de opmars die de internetveiling van de Duitse varkensbeurs maakte op vrijdag. Het gemiddelde prijsniveau van de veiling steeg met 4 cent naar € 1,50 per kilo. Dit biedt hoop op een verdere stiijging van de Vereinigungspreis woensdag in Duitsland. De uitkomst van de internetveiling ligt namelijk 8 cent hoger dan de Vereinigungspreis van afgelopen woensdag. In een stabiele markt wordt uitgegaan van een prijsverschil van 5 cent. Doordat het verschil groter is, wordt de verwachting gevoed dat ook de marktleidende notering volgende week wel omhoog zal gaan en dat ook de slachterijen hierin zullen volgen. In de afgelopen week gingen de Vereinigungspreis en de noteringen van de grote slachterijen Tönnies en Vion GmbH al met 5 cent omhoog naar € 1,42 per kilo.