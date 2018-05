Beursprijs varkens herstelt

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stijgt deze week met 3 cent naar € 1,31 per kilo geslacht gewicht. Daarmee is de helft van de prijsverlagingen in de afgelopen twee weken weer teniet gedaan.

De Boerenvarkensprijs gaat voor de komende week met 1 cent omhoog naar € 1,46 per kilo. Vorige week werd deze notering nog met 5 cent verlaagd naar € 1,43 per kilo.

In Duitsland stabiliseerde de markt zich midden in de week. De Vereinigungspreis en de noteringen van de grote slachterijen bleven onveranderd op € 1,37 per kilo geslacht gewicht. Later in de week trok de markt weer wat aan.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) onderstreept dat de stemming in de markt iets verbeterd is. Alle varkens werden tijdens deze veiling verkocht voor weer een betere prijs dan eerder in de week. Het gemiddelde prijsniveau steeg tijdens de veiling van vrijdag 11 mei met 4 cent naar € 1,46 per kilo. Daarmee ligt deze prijs 9 cent hoger dan de Vereinigungspreis (€ 1,37 per kilo geslacht gewicht). Een dergelijk prijsverschil biedt zicht op herstel, want bij een gat van 5 cent wordt normaal gesproken uitgegaan van stabilisatie in de markt. Bovendien is in de markt te merken dat de kooplust van de grote slachterijen aantrekt, waardoor het aanbod minder groot lijkt dan de vraag.