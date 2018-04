Vion gaat met eigen vleesmerk markt op

Vleesverwerker Vion lanceert een nieuw product speciaal voor de barbecue: de Tomahawk.

TomaHawk is een kant-en-klaar product met bot dat uit de bovenkant van de varkensrug wordt gesneden. Het vlees is in 3 smaken verkrijgbaar en heeft de vorm van een tomahawk.

De introductie van dit product is heel anders dan voorheen. Tomahawk is het merk en Vion staat op de verpakking genoemd als afzender. Volgens Vion zetten zij met de introductie van dit product een nieuwe stap door de Tomahawk onder eigen naam en merk te lanceren. Vion laat weten dat supermarkten enthousiast reageren op het product. Volgens het vleesbedrijf vinden internationale retailers het geen bezwaar als een dergelijk premium product niet onder eigen naam in hun schappen ligt.

Foto: Fabian Boot

TomaHawk in de zomer

De zomer komt er aan. Tomahawk wordt momenteel onder de aandacht gebracht bij meerdere Europese supermarktketens. Zij kunnen het product zien en proeven. Wanneer de supers enthousiast reageren op de Tomahawk, dan ligt het product binnen enkele weken in de supermarktschappen.

Volgens Vion is hun nieuwe product uitgebreid getest op smaak. Consumenten willen ook vlees dat gemakkelijk te bereiden is en een goede kwaliteitsbeleving heeft. De Tomahawk speelt in op al deze consumentenwensen, zegt Vion.