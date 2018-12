Vion wil meer zware, vettere varkens

Vleesverwerker Vion wil meer zwaardere varkens met meer spek aan de haak krijgen.

Om dat te bereiken wordt de betaling van de module Robuust, in het programma Good Farming Balance. op 3 punten aangepast. De gewichtskorting voor varkens boven de 113 kilo geslacht gewicht wordt milder. Voor spekdiktes boven de boven 14 millimeter wordt oplopend extra betaald. Ten slotte mogen varkens meer spier hebben, zonder dat dit geld kost.

Vraag van Zuid-Europese hammendrogers stijgt

Reden voor de aanpassing is de afzet van hammen, meldt Vion in een persbericht. De vraag van Zuid-Europese hammendrogers naar zware, vettere hammen is groter dan Vion nu kan leveren binnen het zogeheten Robusto-segment. Samen met fokkerijorganisatie Topigs Norsvin heeft Vion ook een groep eindberen geselecteerd die geschikt zijn om zwaardere en ‘rijpere’ varkens te leveren.