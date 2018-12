Tool om voeropname gespeende biggen te monitoren

Bewustwording van de voeropname voor en na het spenen is een belangrijk aandachtspunt voor zeugenbedrijven. AgruniekRijnvallei (AR) heeft onderzoek gedaan naar de voeropname tijdens de kritieke periode rondom het spenen. Als gevolg hiervan is er een tool ontwikkeld die de zeugenhouder kan helpen bij het vergelijken van de voeropname van de gespeende biggen voor en na spenen.

“Varkenshouders hebben te weinig in beeld wat de voeropname is in de kraamstal en vlak na spenen”, aldus Eelco van de Hoef, productmanager varkens bij AR, die aangeeft dat voeropname van biggen rondom het spenen van groot belang is voor de darmgezondheid van de big en hierdoor in alle voeders CCM, haver en vismeel (Havic) toevoegt. “Er is veel variatie in de voeropname van biggen tussen de bedrijven”, aldus Van de Hoef die aangeeft dat de nieuwe tool vooral een hulpmiddel is om inzicht te krijgen in wat de biggen vreten. Als de biggen veel vreten, kan er bijvoorbeeld bespaard worden op een eventueel luxe Prestarter.

Voeropname vergelijken met modelgegevens

Om de voeropname effectief te kunnen bepalen, moet er gemeten worden. AR geeft als tip om een emmer met de gewenste hoeveelheid voer voor 5 dagen te wegen en per hok te kijken of de emmer leeg is. Na het wegen van het restant is de voeropname van het hok bekend.

Na invoer van de eigen gegevens geeft de tool als output een grafiek waarin de voeropname van de eigen biggen vergeleken worden met een groep lage opname, hoge voeropname en een gemiddelde groep op basis van modelgegevens van het proefbedrijf van AR. De voeropname is leidend wanneer de biggen moeten overschakelen naar het volgende voer.