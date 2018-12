Stoppersregeling varkenshouderij kost meer tijd

De uitwerking van de regeling voor de warme sanering van de varkenshouderij neemt meer tijd in beslag.

Terwijl het ministerie eerder aangaf dat er nog dit jaar duidelijkheid zou komen over de details van de regeling, wordt dit nu in het voorjaar verwacht. Dat blijkt na een bestuurlijk overleg van minister Carola Schouten van landbouw met sectorvertegenwoordigers van de varkenshouderij. Ze werken samen aan de invulling van de regeling, waarbij in overbelaste gebieden varkensrechten opgekocht zullen gaan worden. Voor de regeling is € 120 miljoen beschikbaar.